Detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio | arrestato un 60enne

Tempo di lettura: < 1 minuto La Squadra Volante  dell’UPGSP della  Questura di Salerno, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, ha fermato e controllato un’autovettura  e il rispettivo conducente, identificato per  L.D., da subito mostratosi insofferente. All’esito della perquisizione personale estesa anche al veicolo, gli agenti della  Polizia di Stato  rinvenivano, all’interno del vano portaoggetti dello sportello anteriore, 8 buste per il confezionamento sottovuoto con all’interno della sostanza solida e in polvere di colore bianco, risultata positiva al test della  cocaina  per un peso di  120 gr circa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

