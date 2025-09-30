Detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio | arrestato un 60enne

Tempo di lettura: < 1 minuto La Squadra Volante dell’UPGSP della Questura di Salerno, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, ha fermato e controllato un’autovettura e il rispettivo conducente, identificato per L.D., da subito mostratosi insofferente. All’esito della perquisizione personale estesa anche al veicolo, gli agenti della Polizia di Stato rinvenivano, all’interno del vano portaoggetti dello sportello anteriore, 8 buste per il confezionamento sottovuoto con all’interno della sostanza solida e in polvere di colore bianco, risultata positiva al test della cocaina per un peso di 120 gr circa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio: arrestato un 60enne

In questa notizia si parla di: detenzione - stupefacenti

Ariano Irpino, arrestato 44enne per detenzione di sostanze stupefacenti

Detenzione e spaccio di stupefacenti, arrestato un 34enne sannita

Maiori, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: arrestato un uomo

In manette tre uomini per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti - facebook.com Vai su Facebook

SALERNO: TROVATO IN POSSESSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, PUSHER FINISCE IN MANETTE In data 16 settembre u.s., personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno, ha proceduto all’arresto di un uomo per... - X Vai su X

Sestri, denuncia per spaccio di stupefacente - I Carabinieri di Sestri Levante hanno rinvenuto 21 panetti di hashish e diversi ovuli della sostanza stupefacente, per un peso complessivo di oltre 2 kg. Come scrive radioaldebaran.it

Marito e moglie arrestati per detenzione di droga a fini di spaccio - I carabinieri di Palestrina hanno trovato cocaina, hashish e marijuana nell’auto e in casa della coppia fermata a Zagarolo ... rainews.it scrive