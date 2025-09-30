Destra a valanga ad Ascoli e nel Piceno Fioravanti | Acquaroli è un grande uomo

Francesca Pantaloni e Andrea Cardilli per Fratelli d’Italia, Enrico Piergallini per il Partito Democratico e Andrea Maria Antonini per la Lega. Sono questi i consiglieri regionali eletti nella circoscrizione di Ascoli. Ma è bene analizzare l’esito del voto nel dettaglio. Nel Piceno, è stato Francesco Acquaroli a ricevere il maggior numero di preferenze nei 33 Comuni in cui si suddivide il territorio provinciale. Ben 213 le sezioni complessive, con lo scrutinio che si è protratto fino a tarda serata. Il governatore uscente, riconfermato per il secondo mandato consecutivo, ha ottenuto oltre il 52%, lasciando all’avversario Matteo Ricci del centrosinistra poco meno del 46%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

