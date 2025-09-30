Destra a valanga ad Ascoli e nel Piceno Fioravanti | Acquaroli è un grande uomo
Francesca Pantaloni e Andrea Cardilli per Fratelli d’Italia, Enrico Piergallini per il Partito Democratico e Andrea Maria Antonini per la Lega. Sono questi i consiglieri regionali eletti nella circoscrizione di Ascoli. Ma è bene analizzare l’esito del voto nel dettaglio. Nel Piceno, è stato Francesco Acquaroli a ricevere il maggior numero di preferenze nei 33 Comuni in cui si suddivide il territorio provinciale. Ben 213 le sezioni complessive, con lo scrutinio che si è protratto fino a tarda serata. Il governatore uscente, riconfermato per il secondo mandato consecutivo, ha ottenuto oltre il 52%, lasciando all’avversario Matteo Ricci del centrosinistra poco meno del 46%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: destra - valanga
Elezioni regionali, Valle d'Aosta: valanga di voti per le forze autonomiste, segue il centro-destra - X Vai su X
Regionali in Puglia, Angelo Annese rinuncia alla candidatura nel centrodestra: "Ringrazio tutti ma resto il sindaco di Monopoli" - facebook.com Vai su Facebook
Destra a valanga ad Ascoli e nel Piceno. Fioravanti: "Acquaroli è un grande uomo" - Il sindaco di Ascoli brinda: "Un ottimo presidente e un marchigiano tra i marchigiani, questo risultato lo dimostra" ... msn.com scrive
Ascoli, Fratelli d’Italia fa il pieno di voti grazie ai big Fioravanti e Castelli. Nelle zone terremotate il centrodestra sfiora il 70% - ASCOLI Fratelli d’Italia si conferma essere il serbatoio elettorale, la roccaforte a livello provinciale con una percentuale alta. corriereadriatico.it scrive