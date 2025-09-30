Il Paradiso delle Signore anticipazioni. Enrico affronta gravi complicazioni dopo l’operazione, Marcello e Rosa riscoprono passione mentre Adelaide è tradita e Umberto scatena ricatti visivi Dopo un’intervento chirurgico che avrebbe dovuto salvargli la vita, Enrico lotta con una mano sempre più instabile. Marcello accompagna Rosa fino a Trieste: tra un viaggio e una complicità ritrovata, il loro legame torna a vibrare. Nel frattempo, Adelaide scopre un tradimento inatteso e Umberto architetta un piano con fotografie compromettenti. Accanto a tutto questo, Salvatore ed Elvira decidono: lasciano Milano per trasferirsi a Sanremo insieme ad Andrea Maria. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Destino in bilico al Paradiso delle Signore: Enrico lotta, Rosa si divide