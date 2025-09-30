Destino in bilico al Paradiso delle Signore | Enrico lotta Rosa si divide
Il Paradiso delle Signore anticipazioni. Enrico affronta gravi complicazioni dopo l’operazione, Marcello e Rosa riscoprono passione mentre Adelaide è tradita e Umberto scatena ricatti visivi Dopo un’intervento chirurgico che avrebbe dovuto salvargli la vita, Enrico lotta con una mano sempre più instabile. Marcello accompagna Rosa fino a Trieste: tra un viaggio e una complicità ritrovata, il loro legame torna a vibrare. Nel frattempo, Adelaide scopre un tradimento inatteso e Umberto architetta un piano con fotografie compromettenti. Accanto a tutto questo, Salvatore ed Elvira decidono: lasciano Milano per trasferirsi a Sanremo insieme ad Andrea Maria. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
In questa notizia si parla di: destino - bilico
Peacemaker stagione 2 episodio 5 finale: il destino di john cena in bilico
La sperimentazione al capolinea. Scade la misura anti-malamovida. In bilico il destino degli Street tutor
Countdown 1×13: il destino di Oliveras in bilico all’ultimo momento
Il destino di Nuno Tavares alla Lazio è in bilico prima della sfida al Genoa! #lazionews #lazionews - X Vai su X
Il destino di Nuno Tavares alla Lazio è in bilico prima della sfida al Genoa! #lazionews #lazionews - facebook.com Vai su Facebook
Il Paradiso delle signore, ipotesi nuove puntate: Adelaide sa del tradimento di Marcello - Nei prossimi episodi della soap in onda su Rai 1 la contessa può entrare in possesso delle foto di Barbieri e Rosa ... it.blastingnews.com scrive
Clara muore ne Il paradiso delle signore 10? Anticipazioni bomba/ Svelato anche il destino di Alfredo - Anticipazioni bomba nuove puntate a settembre: svelato anche il destino di Alfredo Clara muore ne Il paradiso delle signore 10? Lo riporta ilsussidiario.net