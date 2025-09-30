D’Ercole | Alto Calore nuova presidenza segna ulteriore salernitanizzazione

In un post pubblicato su Facebook, Giovanni D'Ercole è intervenuto sulla recente nomina del nuovo presidente dell'Alto Calore.I rilievi sulla salernitanizzazione delle istituzioni irpineHa affermato di avere «massimo rispetto per il curriculum accademico» del neo eletto, ma ha.

Alto Calore, Ciampi: ora non è più ostaggio della politica locale. Gengaro: gestione pubblica sia tutelata - “La nomina della professoressa De Felice alla guida dell’Alto Calore rappresenta un segnale importante per l’intera provincia. Secondo corriereirpinia.it

