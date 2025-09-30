Deputato supplente all' Ars il centrodestra aggiunge un posto a tavola

Il centrodestra serra le file e di fatto dà il via alle grandi manovre in vista delle Regionali del 2027. Ieri Renato Schifani ha chiamato a Palazzo d’Orleans i leader del centrodestra per avere garanzie sul voto compatto della coalizione, oggi pomeriggio all’Ars, a un parere che aprirà le porte a una riforma delle regole sulla nomina degli assessori in grado di moltiplicare le poltrone dei deputati. 🔗 Leggi su Feedpress.me

