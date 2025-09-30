Deposito vicino al santuario per le macerie del sisma
È cominciata il 22 settembre la procedura di rilascio del provvedimento autorizzatorio relativo alla ditta Frantumazioni Srl di Penna San Giovanni, per il progetto di un impianto di gestione di rifiuti speciali non pericolosi a Santa Maria Apparente, in via del Torrione, su un terreno di proprietà di Paolo Ferrini che della Srl è legale rappresentante. Il termine per la presentazione delle osservazioni alla pratica, che è in corso di valutazione in Provincia, scade il 22 ottobre. Il lotto interessato ha una superficie di 33.600 metri quadrati. "Il terreno – si legge nella relazione tecnica che accompagna la domanda – si trova in un’area semi periferica, a poco più di mille metri dai quartieri San Marone e Risorgimento, in un ambito prevalentemente agrario alle propaggini della frazione di Santa Maria Apparente, dove il contesto urbano lascia il posto a nuclei di case e case sparse, dunque in una zona poco densamente popolata e non interessata dallo svolgimento di particolari funzioni sensibili, se si eccettua il ruolo svolto dal luogo di culto, il santuario di Santa Maria Apparente, a circa 150 metri". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
