Dentro Qualcomm | al Summit 2025 lo smartphone diventa agente ma il futuro è oltre uno schermo

Arrivare a Maui per la decima edizione dello Snapdragon Summit 2025 vuol dire misurare il polso del settore, perché è Qualcomm che lo muove. È la prima volta che mettiamo piede a questo appuntamento e la sensazione è chiara: il baricentro del mobile sta scivolando verso un’IA più personale, più vicina ai dati dell’utente, più . L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

