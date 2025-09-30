Dentro la SIM farm di New York | spam industriale truffe e rischio blackout digitale

Questa settimana, su suggerimento del mio amico Luca, vi parlo della “fattoria delle SIM” scoperta nell’area di New York. Sulla base delle descrizioni fornite dagli agenti del secret service statunitensi sembra un documentario sull’allevamento applicato al digitale: scaffali ordinati, migliaia di schedine telefoniche allineate come alveari, cavi che sembrano filari in campagna. Ma non è un’installazione artistica: è un call center clandestino dove i telefoni non hanno volto. Tutto automatico, tutto su vasta scala. E con la scala cambia il problema: dalla piccola truffa si passa al potenziale disservizio pubblico. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Dentro la “SIM farm” di New York: spam industriale, truffe e rischio blackout digitale

