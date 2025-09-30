Dentro la SIM farm di New York | spam industriale truffe e rischio blackout digitale

Panorama.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana, su suggerimento del mio amico Luca, vi parlo della “fattoria delle SIM” scoperta nell’area di New York. Sulla base delle descrizioni fornite dagli agenti del secret service statunitensi sembra un documentario sull’allevamento applicato al digitale: scaffali ordinati, migliaia di schedine telefoniche allineate come alveari, cavi che sembrano filari in campagna. Ma non è un’installazione artistica: è un call center clandestino dove i telefoni non hanno volto. Tutto automatico, tutto su vasta scala. E con la scala cambia il problema: dalla piccola truffa si passa al potenziale disservizio pubblico. 🔗 Leggi su Panorama.it

dentro la sim farm di new york spam industriale truffe e rischio blackout digitale

© Panorama.it - Dentro la “SIM farm” di New York: spam industriale, truffe e rischio blackout digitale

In questa notizia si parla di: farm - york

Sim farm, a New York ne è stata scoperta una enorme in grado di spegnere la rete cellulare della metropoli

dentro sim farm newSim farm, a New York ne è stata scoperta una enorme in grado di spegnere la rete cellulare della metropoli - Il Secret service ha trovato una rete che comprendeva oltre 100mila schede gestite in modo coordinato, che avrebbe potuto mettere in ginocchio la telefonia mobile della città ... Come scrive wired.it

Cerca Video su questo argomento: Dentro Sim Farm New