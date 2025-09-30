Dentro il matrimonio di Luca Calvani e Alessandro Franchini in Toscana | Una celebrazione della vita fatta di amici veri famiglie che si intrecciano e sogni che diventano realtà

il matrimonio sotto una quercia secolare, con Bianca, la figlia di Luca, ad aprire il corteo in raso blu, e un brindisi finale tra amici di sempre. Il racconto del matrimonio toscano di Luca Calvani e Alessandro Franchini: due giorni di luce, musica e amore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Dentro il matrimonio di Luca Calvani e Alessandro Franchini in Toscana: «Una celebrazione della vita, fatta di amici veri, famiglie che si intrecciano e sogni che diventano realtà»

In questa notizia si parla di: matrimonio - luca

Anniversario di matrimonio per Luca Marini, un amore che cresce: “Sceglierei te e ancora te”

Luca Marini, cena nel posto del cuore per l’anniversario di matrimonio: “Come una favola”. E pubblica le foto da bambini

Luca Onestini innamorato di Aleska Genesis Castellanos: “Pensiamo al matrimonio, mi ha fatto credere nell’amore”

Ancora qualche dettaglio del matrimonio di Giulia e Luca @isolaverdefloraldesign • #abbazia #abruzzo #abruzzowedding #floraldesigns #matrimonio #fiorista #fiori #matrimoniodafavola - facebook.com Vai su Facebook

Dentro il matrimonio di Luca Calvani e Alessandro Franchini in Toscana: «Una celebrazione della vita, fatta di amici veri, famiglie che si intrecciano e sogni che diventano ... - il matrimonio sotto una quercia secolare, con Bianca, la figlia di Luca, ad aprire il corteo in raso blu, e un brindisi finale tra amici di sempre. Si legge su vanityfair.it

Luca Calvani, matrimonio con Alessandro Franchini/ Tanti gli ex del Grande Fratello invitati - Luca Calvani è convolato a nozze con il compagno Alessandro Franchini e al matrimonio hanno invitato degli ex concorrenti del Grande Fratello ... Segnala ilsussidiario.net