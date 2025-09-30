Denatalità Lazio Possemato | servono strumenti strutturali

Roma, 30 set. (askanews) - "Nel Lazio le nascite sono crollate del 27% in dieci anni, e l'età media della prima maternità supera i 32 anni. Davanti a una crisi strutturale come questa, servono politiche familiari che non siano bonus spot, ma strumenti economici e culturali continui". Lo ha dichiarato Donatella Possemato, presidente dell'Osservatorio Vita e Natalità (ONV), in audizione nella VII Commissione consiliare permanente "Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare" del Consiglio regionale del Lazio, durante l'esame della proposta di legge n. 2072025 su famiglia e natalità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

