aggiornamenti sullo sviluppo di “den of thieves 3”. Il film “Den of Thieves 3” si trova ancora in una fase preliminare di produzione, con tempi di uscita che appaiono ancora lontani. La serie crime, interpretata da Gerard Butler e O’Shea Jackson Jr., ha riscosso un notevole successo tra il pubblico, consolidando la sua posizione come franchise di riferimento nel genere. stato attuale e prossimi passi. Nonostante l’interesse crescente dei fan, non ci sono ancora conferme ufficiali riguardo alla data di inizio delle riprese o alla release definitiva del terzo capitolo. Dopo il debutto di “Den of Thieves 2: Pantera”, avvenuto all’inizio del 2025, è stato annunciato rapidamente un nuovo capitolo della saga. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Den of thieves 3: gerard butler rivela l’attesa per l’inizio delle riprese