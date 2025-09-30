Demi lovato protagonista in camp rock 3 | ecco l’indizio sorprendente
Il ritorno di Camp Rock sta suscitando grande interesse tra gli appassionati, con particolare attenzione alle possibili partecipazioni di personaggi storici della saga. Recenti indiscrezioni e segnali sui social media alimentano le supposizioni riguardo un possibile cameo di Demi Lovato, protagonista indiscussa del primo film. In questo approfondimento si analizzano i dettagli emersi e le implicazioni di questa eventualità per il nuovo capitolo. camp rock 3: anticipazioni sul cast e sulla trama. presenza dei Jonas Brothers come guest star. Nel nuovo film, i Jonas Brothers – Joe, Nick e Kevin – sono confermati come ospiti speciali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
