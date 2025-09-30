Demenza e inclusione | Valmadrera si conferma Comunità Amica
Il Polo Lago ha ottenuto nel 2021 il prestigioso riconoscimento di "Comunità Amica delle persone con Demenza", inserendosi in una rete nazionale che lavora per costruire contesti più accoglienti, consapevoli e solidali verso chi vive con demenza e i loro familiari. Da allora, ogni anno vengono. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: demenza - inclusione
