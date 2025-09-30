Delitto di Garlasco il generale Garofano scarica Sempio | Non ci sono più i presupposti
Garlasco (Pavia), 30 settembre 2025 – L'ex comandante del Ris di Parma, Luciano Garofano, ha “ rinunciato all'incarico di consulente tecnico” di Andrea Sempio, il giovane indagato nella nuova indagine della Procura di Pavia per l 'omicidio di Chiara Poggi, passato alla cronaca come il delitto di Garlasco. Lo si legge in una nota in cui si spiega che “la decisione di rinunciare all'incarico è maturata in conseguenza della mancata condivisione da parte della difesa” di Sempio “dei suggerimenti tecnico scientifici forniti dal Generale (.) in merito allo svolgimento dell'incidente probatorio e alla possibile estensione dei temi oggetto di perizia”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
