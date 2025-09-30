Delitto di Garlasco Garofano rinuncia all’incarico di consulente di Sempio

A pochi giorni dall’iscrizione di Mario Venditti nel registro degli indagati con l’accusa di corruzione in atti giudiziari, Luciano Garofano ha rinunciato allincarico di consulente tecnico di Andrea Sempio, al centro della nuova indagine della Procura di Pavia per l’ omicidio di Chiara Poggi. In una nota l’ex comandante del Ris di Parma ha spiegato che la decisione «è maturata in conseguenza della mancata condivisione da parte della difesa » di Sempio «dei suggerimenti tecnico scientifici » forniti dallo stesso generale «in merito allo svolgimento dell’incidente probatorio e alla possibile estensione dei temi oggetto di perizia». 🔗 Leggi su Lettera43.it

