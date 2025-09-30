Delegazione del Comune di Dalifort - Foirail in visita a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 30 settembre 2025 – Nei giorni scorsi Castiglion Fiorentino ha accolto una piccola delegazione del Comune di Dalifort – Foirail, nella città metropolitana di Dakar (Senegal), guidata dal Sindaco Mamadou Mbengue. La visita del Sindaco Mbengue è stata resa possibile grazie a Bebeto, calciatore della Castiglionese originario proprio di Dalifort, e che proprio lì, dove è nato, ha fondato la scuola calcio “100% Foot”, che recentemente ha ricevuto anche il patrocinio del Comune di Castiglion Fiorentino. L’incontro ufficiale si è svolto in Sala San Michele, alla presenza del Sindaco Mario Agnelli, del Sindaco Mamadou Mbengue, di Bebeto e di Gioele Meoni, figlio dell’indimenticato campione Fabrizio, che con l’Africa e con Dakar in particolare ha un legame speciale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

