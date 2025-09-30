Del Prete presidente Fondazione Città Spettacolo Benevento

Tempo di lettura: < 1 minuto La professoressa Rossella Del Prete è la nuova presidente della Fondazione Benevento Città Spettacolo. Il decreto di nomina è stato formato dal sindaco Clemente Mastella. “ Ringrazio il presidente uscente Oberdan Picucci – dice Mastella – per il lavoro che ha svolto in questi anni e auguro alla professoressa Del Prete buon lavoro. Sono sicuro che saprà continuare ad offrire, anche in questo nuovo prestigioso incarico, un apporto prezioso alle politiche culturali della città”. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

