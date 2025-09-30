Degrado a Firenze la rabbia dei residenti
A Firenze i quartieri del centro storico, uno dopo l'altro, finiscono sotto il controllo di spacciatori e ostaggio della microcriminalità. Tra furti (anche cinque spaccate per notte nei negozi), droga e degrado, adesso anche i lungarni, meta di passeggiate di molti fiorentini, non sono più sicuri. E i cittadini sono avviliti e sfiduciati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: degrado - firenze
“Via Catania e via Firenze, storie di degrado quotidiano”
Una "carenza di servizi" che sta facendo scivolare la stazione ferroviaria di Firenze Rifredi "in un pericoloso degrado, anche in termini di sicurezza, a partire dai sottopassi, dove abbiamo avuto testimonianza di aggressioni a persone anziane". E' quanto si evid - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, spaccio e degrado nascosti dai canteri della tramvia: i giardini sui lungarni diventati off limits - L’unico tratto del lungarno ancora accessibile ai pedoni è infatti quello al chiosco Il Tempio. Secondo corrierefiorentino.corriere.it
Firenze Rifredi, la stazione che nessuno controlla. I residenti: «La zona è diventata pericolosa» - Niente biglietteria o sala d’aspetto, appartamenti nella palazzina e illegalità sempre più diffusa: i residenti scrivono a Regione e Ferrovie ... Segnala corrierefiorentino.corriere.it