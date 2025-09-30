Degrado a Firenze la rabbia dei residenti

Tgcom24.mediaset.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze i quartieri del centro storico, uno dopo l'altro, finiscono sotto il controllo di spacciatori e ostaggio della microcriminalità. Tra furti (anche cinque spaccate per notte nei negozi), droga e degrado, adesso anche i lungarni, meta di passeggiate di molti fiorentini, non sono più sicuri. E i cittadini sono avviliti e sfiduciati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Degrado a Firenze la rabbia dei residenti

