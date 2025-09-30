Decoder TELE System UP1 | arriva Android TV 14 e la nuova app Canali TV

Per il decoder Android TV digitale terrestre UP1 è già tempo di upgrade! A partire dal 1 ottobre 2025 sarà disponibile il nuovo aggiornamento software V87911302.2011, per gli amici V2011. Quali sono le novità? Note di versione Sistema operativo aggiornato ad Android TV 14. Nuova AppCanali TV” del digitale terrestre. Attenzione Al termine dell’aggiornamento sarà necessaria una nuova in. 🔗 Leggi su Digital-news.it

