decidere per il futuro pinton chiude il mandato rettorale con il rapporto su 6 anni di governo

“Decidere per il futuro”. È il titolo del “Rapporto di fine mandato” del rettore dell’Università di Udine, Roberto Pinton, a conclusione dei sei anni al vertice dell’Ateneo, iniziati il 1° ottobre 2019. Il lavoro è un rendiconto delle principali attività svolte, dei risultati raggiunti e delle sfide affrontate assieme alla comunità universitaria: docenti, personale, studenti e tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla crescita dell’università. Uno strumento di riflessione sull’operato dell’Ateneo e una concreta base di ragionamento per le future scelte strategiche. A presentarlo sono stati, oggi, il rettore Pinton e il prorettore Andrea Cafarelli nel Salone d’onore di Palazzo Antonini Maseri, sede del rettorato. 🔗 Leggi su Udine20.it

