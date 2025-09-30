Decidere per il futuro Pinton chiude il mandato rettorale con il rapporto su 6 anni di governo

Decidere per il futuro”. È il titolo del  “Rapporto di fine mandato”   del rettore dell’Università di Udine, Roberto Pinton, a conclusione dei  sei anni al vertice dell’Ateneo, iniziati il 1° ottobre 2019. Il lavoro è un  rendiconto delle principali attività svolte, dei risultati raggiunti e delle sfide affrontate assieme alla comunità universitaria: docenti, personale, studenti e tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla crescita dell’università. Uno strumento di riflessione sull’operato dell’Ateneo e una concreta base di ragionamento per le future scelte strategiche. A presentarlo sono stati, oggi,  il rettore Pinton  e il  prorettore Andrea Cafarelli  nel Salone d’onore di Palazzo Antonini Maseri, sede del rettorato. 🔗 Leggi su Udine20.it

