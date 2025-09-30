De Nigris Editori torna per il terzo anno al Campania Libri Festival
Tempo di lettura: 3 minuti De Nigris Editori conferma la sua presenza al Campania Libri Festival per il terzo anno consecutivo, con un programma ricco di novità che intrecciano memoria, impegno civile e valorizzazione del Sud, ponendo le donne al centro del piano editoriale 20252026. Dopo il successo della collana Palepolis, che ha visto protagonisti anche Alessandro Cecchi Paone ed Emanuele Filiberto di Savoia, il progetto “ Chi ha reso grande Napoli” presenta tre nuove uscite: un volume dedicato a Giuseppe Quarati, politico liberale dell’Ottocento riscoperto da Giulia Milanese con prefazione di Annamaria Palmieri, che sarà presentato sabato 4 ottobre alle ore 18:00 in Sala Segnatura; un omaggio all’architetta Stefania Filo Speziale, pioniera del razionalismo e autrice di opere simbolo del Novecento, firmato dall’architetto Rocco Romeo; e Garibaldi a Napoli, scritto da Francesco Garibaldi, figlio di Anita, che offre uno sguardo inedito sulla presenza dell’eroe dei due mondi nel capoluogo campano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
