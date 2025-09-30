De Martino replica a Scotti e Berlusconi con ironia | Ad Affari Tuoi solo fortuna Laureati non vi candidate

Stefano De Martino nella puntata di Affari Tuoi di stasera ha lanciato una frecciata a Pier Silvio Berlusconi e Gerry Scotti che spesso hanno sottolineato come i concorrenti nel game show di Rai1 vincano senza merito. L'ironia del conduttore: "Qui solo fortuna, abilità qua non ne richiediamo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: martino - replica

Stefano De Martino replica al presunto richiamo della Rai

“Santiago identico a Stefano De Martino”: Belen Rodriguez replica su Instagram

Stefano De Martino replica (elegantemente) a Gerry Scotti: “Siamo due commercianti”

Ascolti tv, De Martino accorcia le distanze su Gerry Scotti. Montalbano vince in prime time - (Adnkronos) - La replica de 'Il Commissario Montalbano', in onda su Rai1, vince il prime time mercoledì 24 settembre 2025 con 2.518.000 spettatori, ra - X Vai su X

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: vince la replica di Montalbano, Io Canto con convince. Gerry Scotti meglio di De Martino, Floris batte Berlinguer - facebook.com Vai su Facebook

De Martino replica a Scotti e Berlusconi con ironia: “Ad Affari Tuoi solo fortuna. Laureati, non vi candidate” - Stefano De Martino nella puntata di Affari Tuoi di stasera ha lanciato una frecciata a Pier Silvio Berlusconi e Gerry Scotti che spesso hanno sottolineato ... Segnala fanpage.it

Avete sentito cosa ha detto Stefano De Martino? è una frecciatina a Gerry Scotti e Pier Silvio Berlusconi? - Stefano De Martino ha lanciato una frecciatina a Gerry Scotti e Pier Silvio Berlusconi? Riporta donnapop.it