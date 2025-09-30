De Martinis sull' emergenza casa | Tutelare gli inquilini e i proprietari problema complesso da affrontare con vari strumenti

A Montesilvano da tempo sono stati avviati interventi e programmi riguardanti l'emergenza casa, ma ovviamente i poteri di un sindaco e di un Comune sono limitati. Occorrono interventi a vari livelli, soprattutto nazionali e del governo. A dirlo il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

