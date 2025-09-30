De Bruyne non è un giocatore ‘contiano’ in 9 anni al City non ha mai… | l’analisi di Pastore
«De Bruyne non è un giocatore ‘contiano’, in 9 anni al City non ha mai.»: l’analisi di Pastore sulle difficoltà incontrare dal belga La sostituzione di Kevin De Bruyne a San Siro, pochi minuti dopo il gol, ha fatto discutere, ma non è un caso isolato. Anche nel big match precedente contro il Manchester City, Antonio Conte . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: bruyne - giocatore
De Bruyne sbarca nel fanta: ruolo, quotazione e statistiche del nuovo giocatore del Napoli
Non solo De Bruyne e McTominay: Conte ha con sé un giocatore fondamentale
Cambio De Bruyne, Sabatini rincara la dose: “C’era un altro giocatore inutile”
DE BRUYNE NON È UN GIOCATORE CONTIANO KDB è stata la ciliegina sulla torta del mercato del Napoli, ma sta un po' faticando a trovare la sua dimensione nel tema tattico di Conte. Riuscirà l'allenatore a cucirgli su misura un ruolo o è il belga che deve a - X Vai su X
GOL DI KEVIN DE BRUYNE ? Dalla distanza il giocatore del Napoli ha trovato il gol del 2-0 in Belgio-Kazakistan Un gran tiro da fuori di KDB, che solo pochi istanti prima aveva fornito un assist #DeBruyne #SSCNapoli - facebook.com Vai su Facebook
Neville incorona De Bruyne: "Miglior giocatore della Premier degli ultimi otto anni" - A poco più di due mesi dall'inizio del campionato di Serie A, cresce l'attesa per l'esordio di Kevin De Bruyne con la maglia del Napoli. Si legge su corrieredellosport.it
De Bruyne al Napoli è ufficiale, c’è l’annuncio di De Laurentiis: “Benvenuto Kevin” - Il calciatore belga si unirà ai neo campioni d'Italia e farà parte della rosa che ... fanpage.it scrive