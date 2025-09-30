De Bruyne non è un giocatore ‘contiano’ in 9 anni al City non ha mai… | l’analisi di Pastore

Calcionews24.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«De Bruyne non è un giocatorecontiano’, in 9 anni al City non ha mai.»: l’analisi di Pastore sulle difficoltà incontrare dal belga La sostituzione di Kevin De Bruyne a San Siro, pochi minuti dopo il gol, ha fatto discutere, ma non è un caso isolato. Anche nel big match precedente contro il Manchester City, Antonio Conte . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

de bruyne non 232 un giocatore 8216contiano8217 in 9 anni al city non ha mai8230 l8217analisi di pastore

© Calcionews24.com - «De Bruyne non è un giocatore ‘contiano’, in 9 anni al City non ha mai…»: l’analisi di Pastore

In questa notizia si parla di: bruyne - giocatore

De Bruyne sbarca nel fanta: ruolo, quotazione e statistiche del nuovo giocatore del Napoli

Non solo De Bruyne e McTominay: Conte ha con sé un giocatore fondamentale

Cambio De Bruyne, Sabatini rincara la dose: “C’era un altro giocatore inutile”

Neville incorona De Bruyne: "Miglior giocatore della Premier degli ultimi otto anni" - A poco più di due mesi dall'inizio del campionato di Serie A, cresce l'attesa per l'esordio di Kevin De Bruyne con la maglia del Napoli. Si legge su corrieredellosport.it

De Bruyne al Napoli &#232; ufficiale, c’è l’annuncio di De Laurentiis: “Benvenuto Kevin” - Il calciatore belga si unirà ai neo campioni d'Italia e farà parte della rosa che ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: De Bruyne 232 Giocatore