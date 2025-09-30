Il belga è diventato già un caso per gli azzurri e per Antonio Conte, che sta “subendo” il belga: è scattata anche la ‘sanzione’ automatica A due giorni da Milan-Napoli e alla vigilia della sfida di Champions tra gli azzurri e lo Sporting che Conte è obbligato a vincere, al centro di tutto c’è ancora la questione De Bruyne. L’ennesima prova non convincente, nonostante il gol su rigore, ma soprattutto l’ennesima sostituzione e il botta e risposta conseguente restano un tema molto caldo e da risolvere assolutamente. Il belga non ha preso bene il cambio a San Siro, poi il mister in conferenza ha replicato per le rime. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - De Bruyne multato, il Napoli ha deciso: “Si sta umiliando, è un problema serio”