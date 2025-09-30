De Bruyne multato il Napoli ha deciso | Si sta umiliando è un problema serio
Il belga è diventato già un caso per gli azzurri e per Antonio Conte, che sta “subendo” il belga: è scattata anche la ‘sanzione’ automatica A due giorni da Milan-Napoli e alla vigilia della sfida di Champions tra gli azzurri e lo Sporting che Conte è obbligato a vincere, al centro di tutto c’è ancora la questione De Bruyne. L’ennesima prova non convincente, nonostante il gol su rigore, ma soprattutto l’ennesima sostituzione e il botta e risposta conseguente restano un tema molto caldo e da risolvere assolutamente. Il belga non ha preso bene il cambio a San Siro, poi il mister in conferenza ha replicato per le rime. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
De Bruyne multato? La decisione del Napoli dopo l’uscita polemica a San Siro
Conte non è Guardiola e ha ricordato a De Bruyne che «tutti sono utili, nessuno è indispensabile» (Corsera) Il belga ha incassato in silenzio la lezione, ha capito o comunque dovuto capire. In passato anche con Pep qualche screzio ma lui si era comportato di - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, Cassano sta con De Bruyne: “Avrei fatto a cazzotti con Conte”. Il gesto del tecnico dopo la sfuriata - Cassano non ha dubbi e si schiera dalla parte del belga, multa in arrivo per il giocatore? Da sport.virgilio.it
De Bruyne messo subito all’angolo: “È il problema del Napoli” - Il Napoli è incappato nel primo ko in campionato perdendo ieri sera a San Siro contro il Milan in una sfida al sapore di possibile lotta scudetto. Lo riporta calciomercato.it