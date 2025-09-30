Diffidate. Diffidate da quello che leggete, perché in queste ore si sta consumando uno dei più stanchi e vergognosi teatrini del calcio italiano: la creazione di un caso dal nulla per destabilizzare il Napoli. Il bersaglio, stavolta, è Kevin De Bruyne. E la cosa più triste è che la stampa locale, invece di difendere la squadra, ha cavalcato l’onda del gossip lanciata dal Nord. Dal Nulla al Processo: come si Costruisce una Notizia Falsa. Conte chiarisce il caso De Bruyne: “Ha sbagliato persona”. I fatti sono semplici. Il Napoli perde a Milano. De Bruyne, sostituito, non fa gesti eclatanti. Conte, in conferenza, risponde a una domanda con una frase normale (“Se ce l’aveva per il cambio, ha proprio sbagliato persona”). 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - De Bruyne-Conte, il caso inventato: cosa nasconde la stampa sul gesto di Milano