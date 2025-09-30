"Siamo molto contenti per queste due vittorie. Sono risultati importanti che ci fanno lavorare con più tranquillità". Testi e musica di Stefano De Angelis (nella foto) che analizza così i sei punti conquistati con Perugia e Juvenuts Next Gen nel giro di cinque giorni. "Questo è un campionato difficile -aggiunge- in cui puoi vincere e perdere con tutti. L’importante è continuare su questa strada e crescere ancora". Direttore, il passaggio al 4-3-3 ha rappresentato la classica svolta sotto il profilo tecnico e dei risultati. "Questa Samb può giocare in tanti modi. Abbiamo fatto bene anche con il 4-2-3-1 con Gubbio e con il Forlì almeno fino all’ultimo quarto d’ora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - De Angelis spinge la Samb: "È sulla strada giusta"