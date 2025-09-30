De Angelis spinge la Samb | È sulla strada giusta
"Siamo molto contenti per queste due vittorie. Sono risultati importanti che ci fanno lavorare con più tranquillità". Testi e musica di Stefano De Angelis (nella foto) che analizza così i sei punti conquistati con Perugia e Juvenuts Next Gen nel giro di cinque giorni. "Questo è un campionato difficile -aggiunge- in cui puoi vincere e perdere con tutti. L’importante è continuare su questa strada e crescere ancora". Direttore, il passaggio al 4-3-3 ha rappresentato la classica svolta sotto il profilo tecnico e dei risultati. "Questa Samb può giocare in tanti modi. Abbiamo fatto bene anche con il 4-2-3-1 con Gubbio e con il Forlì almeno fino all’ultimo quarto d’ora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: angelis - spinge
Quella canzone è un inno alla forza dello spirito che ci spinge a non mollare mai, sempre avanti con coraggio. "Memorie Di Uno Sconfitto PT. II" · #Mostro #HipHop #Canzone #Song #YouTube #Music https://youtube.com/watch?v=OWL53ZDekV8… - X Vai su X
Redazione SDS, 21 settembre 2025 Il Qatar spinge per l'esclusione di Israele da ogni competizione UEFA dopo l'attacco dell'IDF a Doha. Il comitato esecutivo della UEFA si riunirà martedì prossimo. Come conferma il giornale israeliano Israel Hayom, la UEFA - facebook.com Vai su Facebook
De Angelis spinge la Samb: "È sulla strada giusta" - Il ds spiega soddisfatto: "Le due vittorie consecutive ci danno quel pizzico di fiducia e di autostima in più di cui i giovani hanno bisogno" ... Da ilrestodelcarlino.it
Samb, De Angelis: "Entusiasmo ma piedi per terra. Mercato? Usciranno dei giovani" - Ospite dei microfoni di TMW Radio, all'interno della trasmissione 'A Tutta C', Stefano De Angelis, direttore sportivo della Sambenedettese, ha fatto il punto della situazione dopo i primi 90' di ... Secondo tuttomercatoweb.com