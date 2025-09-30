Dazi Trump annuncia tariffe aggiuntive del 10% sul legno e del 25% sui mobili

(Adnkronos) – Dal 14 ottobre prossimo gli Stati Uniti imporranno dazi aggiuntivi del 10% sulle importazioni di legno tenero e prodotti derivati dal legno, mentre applicherà una nuova imposta del 25% su armadi e altri mobili realizzati con questo materiale. E’ quanto si legge in un comunicato diffuso dalla Casa Bianca, in cui il presidente . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dazi, Trump annuncia tariffe aggiuntive del 10% sul legno e del 25% sui mobili

Trump alza i dazi al 30% sui prodotti europei: una sfida per il Made in Italy e l’impegno rinnovato per il Fatto in Italia.

Dazi, Confeuro: “Ue abbia scatto d’orgoglio contro politiche Trump”

Trump, dall'1/8 dazi al 35% per Canada, oggi la lettera a Ue

I dazi di Trump presentano il conto (salato): l'export italiano giù del 21% ad agosto L'Istat registra una drastica riduzione rispetto ad un anno fa. Il presidente Usa annuncia ulteriori misure a tutela del cinema

Trump firma, dazi al 25% su acciaio e alluminio. L'Ue: "Reagiremo" Trump: "25% senza eccezioni, valuto anche auto, farmaci e chip". Bruxelles: "Proteggeremo aziende e consumatori". Pechino: "Nelle guerre commerciali non ci sono vincitori"

Trump annuncia «tariffe al 100% sui film realizzati fuori dagli Usa» - "La California, con il suo governatore debole e incompetente, è stata particolarmente colpita!

Trump annuncia dazi dal 1° ottobre su farmaci al 100% (ma nella Ue resteranno al 15%), mobili da cucina e bagno al 50% e camion al 25%. La Cina è il maggiore acquirente ...