Dazi l’effetto Trump fa crollare l’export italiano del 21% solo ad agosto

Gli effetti della capitolazione a Trump sui dazi al 15% dell’Unione Europea, e dei governi che la compongono, iniziano a farsi sentire sulle esportazioni italiane. Dopo l’accordo siglato su un . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Dazi, l’effetto Trump fa crollare l’export italiano del 21% solo ad agosto

Dopo la tempesta sull’edilizia milanese, in Lombardia si teme l’effetto dazi: a rischio 35mila posti di lavoro

Borsa: Asia in rosso paga l'effetto dazi, l'Europa verso calo

Effetto dazi, crolla l’export italiano: nel primo mese -21% verso gli Usa - X Vai su X

BRASILE. Probabile aumento dei prezzi del caffè del 15%. È l’effetto dazi di Trump - AGC COMMUNICATION NEWS #agcnews - facebook.com Vai su Facebook

I dazi di Trump distruggono l’export, -21% negli Usa ad agosto - Ue sono crollate ad agosto e hanno risentito principalmente dei dazi imposti da Trump, dopo mesi in cui le scorte avevano creato l’effetto opposto ... Da quifinanza.it

L’autogol di Trump alla dogana. Per ora la sua guerra dei dazi la pagano gli importatori Usa - Quindi la promessa di creare produzione e lavoro interni non si sta avverando. Secondo repubblica.it