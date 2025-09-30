Dazi l’effetto Trump fa crollare l’export italiano del 21% solo ad agosto

Gli effetti della capitolazione a Trump sui dazi al 15% dell’Unione Europea, e dei governi che la compongono, iniziano a farsi sentire sulle esportazioni italiane. Dopo l’accordo siglato su un . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Dazi l'effetto Trump fa crollare l'export italiano del 21% solo ad agosto

