Dazi Lagarde | +2% scambi intra eurozona basterebbero a compensarli
Roma, 30 set. (askanews) – “Un aumento di solo il 2% nel commercio intra area euro sarebbe sufficiente a compensare la perdita di esportazioni verso gli Stati Uniti causata dai dagli accresciuti dazi commerciali”. Lo ha sostenuto la presidente della Bce, Christine Lagarde, citando le analisi dei tecnici dell’istituzione durante una conferenza a Helsinki. “Se i governi agiranno in maniera risoluta, potranno dare a imprese e famiglie ragioni per essere fiduciosi. Devono attuare le riforme delineate dai rapporti Draghi e Letta, come la semplificazione delle regole – ha detto – il completamento del mercato unico e la costruzione di un autentico mercato dei capitali europeo”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
