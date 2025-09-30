Dazi Feltrin Federlegnoarredo | Vale accordo Usa-Ue al 15% su mobili già -7,7% export

(Adnkronos) – "Per noi a livello legale, ad oggi, vale l'accordo quadro siglato da Usa e Ue che fissa a un massimo del 15% i dazi per tutte le filiera produttive, a esclusione dell'acciaio e dell'alluminio. Un 15% che non è una passeggiata, ma sicuramente è meglio di un 30% o addirittura di un 50% . Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

"Domani a Maeci, speriamo rassicurazioni dopo incertezze di questi giorni".

