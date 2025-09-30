Dawson' s Creek Busy Phillips e il bacio con Joshua Jackson alla reunion | Ecco com' è andata

Il momento è andato in scena durante la reunion del cast della serie per un evento di beneficenza. L'attrice ha quindi raccontato il dietro le quinte Nel corso della commovente reunion del cast principale di Dawson's Creek a New York, un momento che ha emozionato non poco i presenti è stato quello del bacio sul palco tra Busy Phillips e Joshua Jackson. La scorsa domenica, Philipps ha condiviso foto e video del momento emozionante con il suo ex partner sullo schermo durante l'evento di beneficenza di una sola notte del 22 settembre, e ha raccontato la storia di come è nato il loro bacio. "LOL alla risposta di Josh quando, dopo la nostra ultima prova, gli ho detto: 'Voglio dire, potremmo davvero baciarci'", ha scritto Philipps . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

