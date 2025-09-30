Davvero i calciatori si annoiano a giocare male a giocare per il risultato? Inchiesta di Athletic | la risposta è no
Che succede quando ai giocatori dici che devono “giocare male”? Che per vincere il divertimento è un accessorio? È un tema di attualità, visto il grande ritorno dei “risultatisti” (qualsiasi cosa significhi) al potere dopo l’abiura di Pep Guardiola. E Athletic ha approfondito il tema sondando la Premier League. Esempio: finale di Fa Cup del 2007 tra Chelsea e Manchester United, “sonnambulismo organizzato più che a una partita di calcio. Un gol decisivo di Didier Drogba ai supplementari unica tregua dopo due ore di stallo, proprio come piaceva a José Mourinho”. “ Ho chiesto ai giocatori se volevano godersi la partita o il dopo partita”, raccontò lui. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
