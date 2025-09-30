Davide un viaggio speciale in moto Il piccolo alla Transitalia Marathon Lo accompagna Simone Zignoli

Perugia, 30 settembre 2025 – Anche Davide, un bambino di 7 anni, affetto da gravi patologie, potrà partecipare per la prima volta alla Transitalia Marathon, un evento internazionale dedicato al mondo del mototurismo non competitivo. La CDP Ducati Perugia, in collaborazione con Entrophy Rally Team, ha reso possibile un progetto straordinario che unisce passione, avventura e solidarietà. Il piccolo, infatti, grazie ad una Ducati DesertX Rally speciale, equipaggiata con un sidecar progettato dall’officina Rustom, può vivere in prima persona l’esperienza di un grande viaggio in moto, ripreso attimo per attimo da una telecamera di ultima generazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Davide, un viaggio speciale in moto. Il piccolo alla Transitalia Marathon. Lo accompagna Simone Zignoli

