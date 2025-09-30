David pronto a riprendersi la Juventus! Canadese in netto vantaggio sui compagni di squadra per il Villarreal | tutti gli aggiornamenti

David pronto a riprendersi la Juventus, Tudor ha scelto il suo 9 per il Villarreal: il canadese torna titolare nella sua competizione preferita. Una notte per riprendersi la Juve. Per la prima, cruciale sfida di Champions League della stagione all’Allianz Stadium, Igor Tudor sembra aver sciolto le riserve e aver scelto il suo numero 9: sarà Jonathan David a guidare l’attacco bianconero contro il Villarreal. Come riportato dal Corriere dello Sport, il canadese è nettamente favorito su Dusan Vlahovic e Loïs Openda per una maglia da titolare. David Juve: una notte per prendersi la Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

