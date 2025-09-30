Date di uscita dei videogiochi di ottobre 2025 | tutti i titoli da non perdere

Il mese di settembre si è concluso con una serie di uscite molto attese nel mondo dei videogiochi, tra cui titoli come Hollow Knight: Silksong e Hades 2. Anche ottobre si preannuncia ricco di novità e grandi ritorni, offrendo un panorama variegato che spazia dai sequel più attesi alle esperienze indie più innovative. In questo articolo vengono analizzate le principali uscite in programma nel mese, con particolare attenzione a titoli come Ghost of Yotei, Battlefield 6, e altre novità che promettono di catturare l’interesse sia degli appassionati multiplayer sia dei fan delle avventure single-player. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

