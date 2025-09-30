Daspo in arrivo | Pisa-Fiorentina tra tafferugli e lancio di oggetti verso il settore ospiti

Pisa, 30 settembre 2025 – Daspo in arrivo per decine di ultrà fiorentini, ma anche per i tifosi pisani che domenica si sono scontrati con loro nel parcheggio del Carrefour. La polizia sta infatti ultimando gli atti che verranno trasferiti alle autorità competenti sui tafferugli scoppiati nella prima mattinata del giorno del derby quando oltre 200 supporter viola hanno raggiunto la città, pur sprovvisti del biglietto per la partita, proprio con l’intento di scontrarsi con i nerazzurri. Al vaglio dell’osservatorio sulle manifestazioni sportive ci sarà comunque anche la condotta di quelle decine di tifosi pisani che hanno «accettato» lo scontro e, anzi, si sono fatti trovare pronti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

