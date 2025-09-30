Daspo in arrivo | Pisa-Fiorentina tra tafferugli e lancio di oggetti verso il settore ospiti
Pisa, 30 settembre 2025 – Daspo in arrivo per decine di ultrà fiorentini, ma anche per i tifosi pisani che domenica si sono scontrati con loro nel parcheggio del Carrefour. La polizia sta infatti ultimando gli atti che verranno trasferiti alle autorità competenti sui tafferugli scoppiati nella prima mattinata del giorno del derby quando oltre 200 supporter viola hanno raggiunto la città, pur sprovvisti del biglietto per la partita, proprio con l’intento di scontrarsi con i nerazzurri. Al vaglio dell’osservatorio sulle manifestazioni sportive ci sarà comunque anche la condotta di quelle decine di tifosi pisani che hanno «accettato» lo scontro e, anzi, si sono fatti trovare pronti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: daspo - arrivo
Inter, nella black-list anche ultras incensurati e senza Daspo: pioggia di ricorsi in arrivo
Scontri sull’autostrada A12. In arrivo un altro Daspo. Linea dura del questore
Daspo urbano in arrivo per un marocchino di 35 anni. - facebook.com Vai su Facebook
Picchiarsi in autogrill lanciando fumogeni e petardi tra i turisti ignari. Stop per tre trasferte (e pioggia di Daspo in arrivo) agli ultrà di Atalanta e Como. $Pietre @repubblica - X Vai su X
Daspo in arrivo: Pisa-Fiorentina, tra tafferugli e lancio di oggetti verso il settore ospiti - Gli scontri della mattinata di domenica 28 settembre non sono passati inosservati, come alcuni comportamenti della Sud ... Riporta lanazione.it
Pisa-Fiorentina, il caso dei tifosi viola sul tetto per vedere la partita: ora sono a rischio Daspo - Due tifosi della Fiorentina hanno tentato di guardare la partita a Pisa dal tetto di un edificio vicino alla curva Nord. Si legge su corrierefiorentino.corriere.it