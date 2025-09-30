Daredevil | Rinascita Elden Henson nega il ritorno di Foggy Nelson nella seconda stagione

L’attore di Daredevil: Rinascita ha messo fine a una voce che circolava da tempo al LA Comic Con. Elden Henson, che interpreta Franklin “Foggy” Nelson sia nella serie originale Netflix che nel reboot Disney+, hainfatti rivelato che il suo personaggio non tornerà nella seconda stagione. Quando gli è stato chiesto se Foggy sarebbe tornato durante un panel al LACC, Henson ha spezzato il cuore dei suoi fan. L’attore ha dichiarato: “ Mi dispiace essere portatore di cattive notizie, ma non succederà ”. La reazione del pubblico dopo che ha detto che il suo personaggio non sarebbe tornato è stata di pura tristezza e delusione, dato che c’erano così tante teorie sul suo ritorno. 🔗 Leggi su Cinefilos.it