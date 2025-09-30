Daredevil | foggy nelson assente nella seconda stagione secondo elden henson

Le novità e le conferme sulla presenza di Foggy Nelson in Daredevil: Rinascita. Nel contesto della serie Daredevil: Rinascita, molte aspettative sono state alimentate dai fan riguardo al ritorno di alcuni personaggi iconici. Tra questi, Franklin “Foggy” Nelson, interpretato da Elden Henson. Recentemente, durante un panel al Los Angeles Comic Con, l’attore ha chiarito definitivamente la situazione relativa alla sua partecipazione nella seconda stagione del reboot Marvel. La dichiarazione di Elden Henson sul futuro di Foggy Nelson. Quando gli è stato chiesto se il suo personaggio sarebbe riapparso nella nuova stagione, Henson ha risposto con grande sincerità: “ Mi dispiace essere portatore di cattive notizie, ma non succederà “. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Daredevil: foggy nelson assente nella seconda stagione secondo elden henson

In questa notizia si parla di: daredevil - foggy

