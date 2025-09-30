danze popolari balfolk e un tributo alle grandi della musica italiana

Le danze popolari irlandesi e la musica balfolk. Ma anche un tributo alle grandi voci femminili delle artiste degli anni Settanta, Ottanta e Novanta. Sono i due concerti che animeranno questa settimana i parchi di Giussano. Giovedì alle 21 al Parco Oriana Fallaci suoneranno i TacaSbandà (foto), una band che proporrà un viaggio musicale tra Irlanda e sud Italia, passando per la Francia e i Balcani: il gruppo eseguirà brani folk da ballo delle tradizioni di quei Paesi, con un ritmo trascinante che inviterà tutti a danzare. Sabato alla stessa ora, nel parco di Villa Sartirana, sarà invece di scena la cover band Le Giannissime con lo spettacolo dal titolo “La voce delle donne“, un omaggio alle migliori cantanti dagli anni ‘70 in qua. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

