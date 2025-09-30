Danza X 4 al Laboratorio Arti Coreografiche a Caselle di Sommacampagna

ErsiliaDanza presenta giovedì 2 ottobre alle ore 16, “Danza X 4”, alla sua quinta edizione. L’evento, in programma al Laboratorio Arti Coreografiche a Caselle di Sommacampagna (VR) in via dell'Artigianato, 38, è un progetto nato per favorire la creatività emergente, ideato dall'Associazione. 🔗 Leggi su Veronasera.it

