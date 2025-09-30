Danza Estate la danza che fa riflettere e educa alla diversità e all’inclusività

LA RASSEGNA. Anche la 37esima edizione del Festival Danza Estate è terminata. L’attenzione sempre più marcata verso l’inclusione ha portato sul palco anche spettacoli e performance come Monumentum Da, realizzato integrando la Lis, la lingua dei segni. Una coda del festival è in programma l’11 ottobre con lo spettacolo Colors di Gaia Gonnelli. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

