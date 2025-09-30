Danza Estate la danza che fa riflettere e educa alla diversità e all’inclusività

LA RASSEGNA. Anche la 37esima edizione del Festival Danza Estate è terminata. L’attenzione sempre più marcata verso l’inclusione ha portato sul palco anche spettacoli e performance come Monumentum Da, realizzato integrando la Lis, la lingua dei segni. Una coda del festival è in programma l’11 ottobre con lo spettacolo Colors di Gaia Gonnelli. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Danza Estate, la danza che fa riflettere e educa alla diversità e all’inclusività

In questa notizia si parla di: danza - estate

Estate di grande danza: tutto il mondo al Castello Sforzesco

Festival in una notte d’estate: prosa, musica e danza nel cuore di Genova

Per "Riccione Estate Danza", la Perla Verde è pronta ad ospitare danzatori provenienti da tutta Italia

Grande successo per l’evento “Notti di fine Estate – Cini Live Experience”, che ha animato l’ultimo weekend di settembre con due giornate intense dedicate alla danza e alla musica. Un pubblico numeroso e partecipe ha accompagnato ogni momento.. L'event - facebook.com Vai su Facebook

Danza Estate, la danza che fa riflettere e educa alla diversità e all’inclusività - attenzione sempre più marcata verso l’inclusione sul palco anche spettacoli e performance come Monumentum Da, realizzato integrando la Lis, la lingua dei se ... Lo riporta ecodibergamo.it

“Le palestriti”, a Festival Danza Estate il gesto atletico singolare che si fa incontro - Una danza che si fa rito, a partire dal gesto del singolo che diventa unità comunicativa nell’incontro tra corpi in tensione. Riporta bergamonews.it