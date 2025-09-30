Danneggiati dall' alluvione | previsti lavori su alcuni marciapiedi a San Benedetto

Forlitoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizieranno mercoledì, salvo condizioni atmosferiche avverse, i lavori nel quartiere Foro Boario - San Benedetto per la manutenzione dei marciapiedi in via Drisko, via Carso, via Monte Calvario, via Valstagna e via Glorie Garibaldine, danneggiati dallalluvione di marzo 2023. Per permettere. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: danneggiati - dall

Tudor: «Danneggiati dall’arbitro, c’era un rigore per noi… Ma che cuore! All’intervallo eravamo morti»

danneggiati dall alluvione previstiAlluvione in Emilia-Romagna, al via le delocalizzazioni: ecco i contributi destinati a chi è costretto a lasciare la propria abitazione - Ok della Corte dei Conti all’ordinanza del commissario Curcio: massimo 2. Da corrieredibologna.corriere.it

danneggiati dall alluvione previstiAlluvione a Meda, rinviata la Camminata Meda Montorfano - Le gravi esondazioni che nei giorni scorsi hanno colpito la Brianza hanno costretto gli organizzatori della storica Camminata Meda Montorfano a rinviare la 37ª edizione. Secondo mbnews.it

Cerca Video su questo argomento: Danneggiati Dall Alluvione Previsti