Danneggiata l' illuminazione pubblica a Gello dai lavori per la fibra | riparazioni in corso

Pisatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'amministrazione comunale di San Giuliano Terme denuncia che nella frazione di Gello, nel corso dei lavori di istallazione della fibra da parte di FiberCop, è stata danneggiata la linea della pubblica illuminazione in vari punti. "Gli interventi di ripristino sono in corso ma la situazione è più. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: danneggiata - illuminazione

Cerca Video su questo argomento: Danneggiata Illuminazione Pubblica Gello