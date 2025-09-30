Danneggia l’auto dell’ex marito | arrestata dalla Polizia di Stato
Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha arrestato una donna di 51 anni perché ritenuta presunta responsabile dei reati di violazione delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare, danneggiamento e minacce. Il personale della Squadra Volante è intervenuto in tarda serata al quartiere Tamburi dove era stata segnalata una donna in preda ad una crisi isterica che stava danneggiando un’autovettura lì parcheggiata. I poliziotti hanno individuato la donna che era intenta a rompere il faro posteriore dell’autovettura, l’hanno bloccata, provando anche a farla tornare alla ragione. Dai successivi accertamenti, è emerso che quell’autovettura era di proprietà dell’ex marito residente in un condominio vicino e che il gesto della donna era da ricondurre presumibilmente ai cattivi rapporti fra i due ex coniugi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
In questa notizia si parla di: danneggia - auto
Lanciano, autocarro travolge e danneggia due auto in sosta
Evade dai domiciliari e danneggia portoni e auto con una spranga
Evade dai domiciliari e danneggia case e auto con una spranga: 25enne denunciato a Sant’Angelo dei Lombardi
Cremona: arrestato dopo lite al supermercato, danneggia l’auto della Polizia a testate e calci La Polizia di Cremona è intervenuta per una lite vicino a un supermercato: un cittadino italiano, in evidente stato di alterazione, ha aggredito gli agenti, rifiutando di - facebook.com Vai su Facebook
Si scaglia contro gli agenti con una catena e danneggia l’auto di servizio - X Vai su X