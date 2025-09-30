Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha arrestato una donna di 51 anni perché ritenuta presunta responsabile dei reati di violazione delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare, danneggiamento e minacce. Il personale della Squadra Volante è intervenuto in tarda serata al quartiere Tamburi dove era stata segnalata una donna in preda ad una crisi isterica che stava danneggiando un’autovettura lì parcheggiata. I poliziotti hanno individuato la donna che era intenta a rompere il faro posteriore dell’autovettura, l’hanno bloccata, provando anche a farla tornare alla ragione. Dai successivi accertamenti, è emerso che quell’autovettura era di proprietà dell’ex marito residente in un condominio vicino e che il gesto della donna era da ricondurre presumibilmente ai cattivi rapporti fra i due ex coniugi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Danneggia l’auto dell’ex marito: arrestata dalla Polizia di Stato