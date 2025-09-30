Danneggia l’auto dell’ex marito | arrestata dalla Polizia di Stato

Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha arrestato una donna di 51 anni perché ritenuta presunta responsabile dei reati di violazione delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare, danneggiamento e minacce. Il personale della Squadra Volante è intervenuto in tarda serata al quartiere Tamburi  dove era stata segnalata una donna in preda ad una crisi isterica che stava danneggiando un’autovettura lì parcheggiata. I poliziotti hanno individuato la donna che era intenta a rompere il faro posteriore dell’autovettura, l’hanno bloccata, provando anche a farla tornare alla ragione. Dai successivi accertamenti, è emerso che quell’autovettura era di proprietà dell’ex marito  residente in un condominio vicino e che il gesto della donna era da ricondurre presumibilmente ai cattivi rapporti fra i due ex coniugi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

