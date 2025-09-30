Danimarca richiamati i riservisti in vista del doppio vertice europeo a Copenaghen

Ilfattoquotidiano.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Danimarca ha deciso di richiamare diverse centinaia di riservisti delle forze armate in vista del Consiglio Europeo informale di mercoledì prossimo e del vertice della Comunità Politica Europea di giovedì. Entrambi gli eventi sono organizzati nella capitale Copenaghen. I leader europei discuteranno del rafforzamento della difesa comune e dell’uso degli asset russi congelati per sostenere l’Ucraina. L’emittente televisiva TV2 ha riportato la notizia e ha fatto sapere che l’iniziativa è stata presa proprio in riferimento ai voli di droni nello spazio aereo danese. Secondo TV2 la chiamata d’emergenza ai riservisti è stata effettuata per preparare un possibile dispiegamento sul suolo danese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

danimarca richiamati i riservisti in vista del doppio vertice europeo a copenaghen

© Ilfattoquotidiano.it - Danimarca, richiamati i riservisti in vista del doppio vertice europeo a Copenaghen

In questa notizia si parla di: danimarca - richiamati

Danimarca, richiamati centinaia di riservisti in servizio militare dopo incursione droni non identificati contro "nemico inesistente" russo

Allarme droni in Danimarca, richiamati i riservisti - Droni non identificati sorvolano la Danimarca: richiamati centinaia di riservisti. Da blogsicilia.it

danimarca richiamati riservisti vistaDanimarca, richiamati i riservisti: i soldati convocati per difendersi dalla minaccia dei droni russi - I recenti incidenti con droni osservati presso strutture di difesa e aeroporti hanno spinto la Danimarca a richiamare soldati dalle forze di riserva, riporta la TV2 danese. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Danimarca Richiamati Riservisti Vista