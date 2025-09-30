Danimarca richiamati i riservisti in vista del doppio vertice europeo a Copenaghen
La Danimarca ha deciso di richiamare diverse centinaia di riservisti delle forze armate in vista del Consiglio Europeo informale di mercoledì prossimo e del vertice della Comunità Politica Europea di giovedì. Entrambi gli eventi sono organizzati nella capitale Copenaghen. I leader europei discuteranno del rafforzamento della difesa comune e dell’uso degli asset russi congelati per sostenere l’Ucraina. L’emittente televisiva TV2 ha riportato la notizia e ha fatto sapere che l’iniziativa è stata presa proprio in riferimento ai voli di droni nello spazio aereo danese. Secondo TV2 la chiamata d’emergenza ai riservisti è stata effettuata per preparare un possibile dispiegamento sul suolo danese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: danimarca - richiamati
Danimarca, richiamati centinaia di riservisti in servizio militare dopo incursione droni non identificati contro "nemico inesistente" russo
Danimarca, richiamati centinaia di riservisti in servizio militare dopo incursione droni non identificati contro "nemico inesistente" russo - X Vai su X
È necessario evitare che nell’area euro si corra lo stesso rischio che oggi caratterizza Paesi come la Svezia, o la Danimarca - facebook.com Vai su Facebook
Allarme droni in Danimarca, richiamati i riservisti - Droni non identificati sorvolano la Danimarca: richiamati centinaia di riservisti. Da blogsicilia.it
Danimarca, richiamati i riservisti: i soldati convocati per difendersi dalla minaccia dei droni russi - I recenti incidenti con droni osservati presso strutture di difesa e aeroporti hanno spinto la Danimarca a richiamare soldati dalle forze di riserva, riporta la TV2 danese. Si legge su msn.com