danimarca richiamati i riservisti in vista del doppio vertice europeo a copenaghen

La Danimarca ha deciso di richiamare diverse centinaia di riservisti delle forze armate in vista del Consiglio Europeo informale di mercoledì prossimo e del vertice della Comunità Politica Europea di giovedì. Entrambi gli eventi sono organizzati nella capitale Copenaghen. I leader europei discuteranno del rafforzamento della difesa comune e dell’uso degli asset russi congelati per sostenere l’Ucraina. L’emittente televisiva TV2 ha riportato la notizia e ha fatto sapere che l’iniziativa è stata presa proprio in riferimento ai voli di droni nello spazio aereo danese. Secondo TV2 la chiamata d’emergenza ai riservisti è stata effettuata per preparare un possibile dispiegamento sul suolo danese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

