Daniel Manzo è stato ritrovato e sta bene | sospiro di sollievo per la famiglia
Una bella notizia giunge da Striano, in provincia di Napoli. È stato ritrovato - intorno alle 17 di ieri - Daniel Manzo, il 17enne che si è improvvisamente allontanato dalla sua abitazione. Le forze dell’ordine hanno localizzato il segnale del suo telefono, in zona Piazza Garibaldi a Napoli.I. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
