Daniel Ek lascia il posto di amministratore delegato di Spotify

Dopo quasi vent'anni, Daniel Ek ha annunciato che da gennaio 2026 assumerà il ruolo di presidente esecutivo di Spotify. Al suo posto i nuovi amministratori delegati saranno due. 🔗 Leggi su Wired.it

