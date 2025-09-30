Daniel Ek lascia il posto di amministratore delegato di Spotify
Dopo quasi vent'anni, Daniel Ek ha annunciato che da gennaio 2026 assumerà il ruolo di presidente esecutivo di Spotify. Al suo posto i nuovi amministratori delegati saranno due. 🔗 Leggi su Wired.it
Il presidente del Tottenham Daniel Levy afferma che i fan lo apprezzeranno solo una volta che lascia il club nell’intervista di bomba
Tottenham, Daniel Levy lascia dopo 25 anni: inizia una nuova era per gli Spurs
A pochi giorni dall'annuncio di Claudia Ruggeri, alias Miss Claudia, un altro componente storico lascia "Avanti un altro". Si tratta di Daniel Nilsson, che era il "Bonus" nel quiz condotto da Paolo Bonolis. Al momento lo vediamo ancora in onda perché le puntate
Con una nota ufficiale, il #Tottenham ha annunciato le dimissioni di Daniel #Levy dalla carica di Presidente Esecutivo. Proprio a pochi mesi di distanza dalla vittoria dell'Europa League, traguardo più importante della sua gestione, il 63enne lascia il club londi
