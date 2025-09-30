D’Altro Canto | Tosca la musica e gli amici all' Auditorium Parco della Musica

Romatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno spettacolo che da due anni si rinnova e sorprende a ogni appuntamento: giovedì 9 ottobre “D’Altro Canto” torna nella sua casa all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, come progetto residente in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma.Dopo i sold-out di Il Carnevale e Il. 🔗 Leggi su Romatoday.it

