D’Altro Canto | Tosca la musica e gli amici all' Auditorium Parco della Musica
Uno spettacolo che da due anni si rinnova e sorprende a ogni appuntamento: giovedì 9 ottobre “D’Altro Canto” torna nella sua casa all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, come progetto residente in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma.Dopo i sold-out di Il Carnevale e Il. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: altro - canto
L’istruzione resta il principale investimento contro la povertà e la sua trasmissione di generazione in generazione. In quest’ottica, garantire l’accesso all’educazione di qualità per tutti è centrale, anche per le politiche di inclusione sociale. D'altro canto, gli inve - facebook.com Vai su Facebook
Tosca – D’Altro Canto "Napoli" all'Auditorium Parco della Musica - Ricercatrice musicale senza sosta, Tosca tornerà a esibirsi poi nella Sala Petrassi il 4 febbraio, il 26 marzo e il 31 ottobre con tre appuntamenti del suo D’Altro Canto, progetto a tema – diverso ... Riporta romatoday.it
Tosca in "D'Altro Canto" all'Auditorium Parco della Musica - A seguito del successo ottenuto lo scorso anno, nel 2025 D’Altro Canto è diventato progetto residente all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, in collaborazione con Fondazione Musica per ... Scrive romatoday.it