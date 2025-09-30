Dalrymple e la Via dell’oro | la rotta indiana che plasmò il mondo

Da Oriente a Occidente correva un corridoio di rotte marittime che l’oblio ha coperto per secoli: la Via dell’Oro. Oggi lo storico William Dalrymple la riporta in primo piano con il saggio “La Via dell’Oro. Come l’India antica ha trasformato il mondo”, edito da Adelphi. Il fascino di una rotta dimenticata Per troppo tempo la . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Dalrymple e la Via dell’oro: la rotta indiana che plasmò il mondo

In questa notizia si parla di: dalrymple - rotta

William Dalrymple racconta 'La Via dell'Oro' - Con "La Via dell’Oro", Dalrymple non solo ci regala un grande affresco storico, ma sfida anche l’eurocentrismo della narrazione tradizionale, offrendo una visione del mondo antico più complessa, ... Si legge su adnkronos.com

Quattro Comuni si uniscono 'Sulla rotta della via Francigena' - Quattro comunità lucane unite dal turismo religioso, culturale e naturalistico: è questo l'obiettivo del progetto "Sulla rotta della via Francigena" che è stato presentato stamani, a Potenza, e che ... Scrive ansa.it